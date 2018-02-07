Последние новости раздела
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО17:15
- Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев16:58
- Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона16:20
- Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев16:00
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone15:41
- ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО14:15
- Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания13:10
- Трое детей подорвались в Красногоровке13:00
- Получателям субсидии необходимо обеспечить данными горводоканал11:00
Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение
07.02.2018 21:20
За несколько месяцев Украина отвоевала у пророссийских боевиков пять населенных пунктов в Донецкой области: на карте села образуют четкую прямую линию, на которой только город Горловка все еще временно оккупированный.
Об этом пишет в ФБ центр волонтеров "People's Project".
"Без нарушений минских договоренностей и без лишней суеты. Тихо и профессионально. Украинская земля возвращается в Украину. Майское, Гладосово, Верхнеторецкое, Новоалександровка, Катериновка...", - говорится в сообщении.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Горловка, освобождение
Читайте также:
- Фракция регионалов в Донецком облсовете пополнилась новыми депутатами
- Претендентки на "Мисс" дефилировали под партийными зонтиками
- Патриарх Кирилл благословил шахтеров и назвал Донбасс своей главной опорой
- В мэры городов Донбасса рвутся сыновья, пенсионеры и... гинеколог
- В Горловке участников субботника накормили арбузами (ФОТО)
- Горловка: от обстрелов так трясло, что казалось - уходят дома
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО17:15
- Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев16:58
- Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона16:20
- Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев16:00
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone15:41
- Жителей "ЛНР" "защитили" от красной икры (ВИДЕО)15:20
- ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО14:15
- Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания13:10
- Трое детей подорвались в Красногоровке13:00
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Украина подписала безвизовый режим с Антигуа и Барбуда21:40
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Протесты военных пенсионеров прошли в ряде городов Украины20:07
- Украина начнет закупки газа у России уже в марте19:49
- Российские заключенные сделали в колонии ракету Тополь-М из снега19:35
- На создание телемедицины в Украине пойдут миллиарды – Порошенко19:25
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Кровавое ДТП в Харькове: суд оставил Зайцеву и Дронова под стражей18:55
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Что делать при симптомах гриппа в первую очередь15:28
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
- Появились отличные новости для переселенцев: Минсоцполитики прозрело!
- В "ДНР" готовят удар по кошелькам?
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- Фесенко назвал две проблемы, которые могут очень усложнить ситуацию на Донбассе
- На Донбассе начала проваливаться земля
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия
- Участились случаи попыток пересечения КПВВ с "документами" "ДНР"
- Погиб волонтер Леонид Краснопольский
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке