Получателям субсидии необходимо обеспечить данными горводоканал

07.02.2018 11:00

Для того, чтобы получить жилищные субсидии, жителям Мариуполя следует срочно подать в Горводоканал свои номера идентификационных кодов и подписать разрешение на использование персональных данных. Этой информации на данный момент у ведомства нет. Срок подачи данных – 08.02.2018 г. Для того, чтобы не было никаких разногласий, жителям города следует обратиться в отдел реализации услуг по месту жительства (в районное отделение) по таким адресам:



Управління - вулиця Соборна, 7 097-0-753-573; 40-77-97

Лівобережний р-н - вул. Пашковського, 5, 068-165-63-62; 22-12-14

Центральний р-н - вул. Митрополитська, 25, 068-182-71-84; 34-92-18

Приморський р-н - пр. Будівельників, 39, 068-165-63-59; 37-93-04

Кальміуський р-н - вул. Сєченова, 63, 068-165-63-60; 56-76-55

Електронный адрес - [email protected]



Сотрудники предприятия объясняют такое требование приказом №64/31516 от 04.01.2018, который был издан Министерством финансов Украины. Теперь Казначейство будет производить расчеты в новом порядке.





