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Трое детей подорвались в Красногоровке

07.02.2018 13:00
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Трое детей подорвались в Красногоровке

Трое детей 14, 9 и 3 летнего возраста получили серьезные осколочные ранения в результате взрыва неизвестного пока еще предмета. Об этом сообщал на своей странице в Фейсбук глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним. Старшая девочка сидела спиной к малышам.

Как рассказала заместитель главы Марьинской РГА Татьяна Збуцкая, когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легким ранением бедер и грудной клетки. А малыши получили тяжелый удар. У мальчика повреждены внутренние органы, ему оторвало три пальца на левой руке. У младшей девочки оторвало палец на правой руке и повредило внутренние органы. Сейчас все трое детей находятся в больнице и обеспечены всеми необходимыми препаратами для лечения. Для лечения младших детей из Днепра прибыл хирург – специалист в области таких ранений. 

Как отметил Павел Жебривский, он дал поручение правоохранителям разобраться в причинах трагедии и в дальнейшем подобного не допускать.

Автор статьи: Наталья Марченко, журналист
Источник: http://zi.dn.ua 


Теги: Донбасс, война, дети, взрыв, Красногоровка
 
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