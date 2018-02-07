Трое детей подорвались в Красногоровке

07.02.2018 13:00

Трое детей 14, 9 и 3 летнего возраста получили серьезные осколочные ранения в результате взрыва неизвестного пока еще предмета. Об этом сообщал на своей странице в Фейсбук глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Двое младших детей нашли на улице неизвестный предмет и играли с ним. Старшая девочка сидела спиной к малышам.



Как рассказала заместитель главы Марьинской РГА Татьяна Збуцкая, когда предмет взорвался, старшая девочка отделалась относительно легким ранением бедер и грудной клетки. А малыши получили тяжелый удар. У мальчика повреждены внутренние органы, ему оторвало три пальца на левой руке. У младшей девочки оторвало палец на правой руке и повредило внутренние органы. Сейчас все трое детей находятся в больнице и обеспечены всеми необходимыми препаратами для лечения. Для лечения младших детей из Днепра прибыл хирург – специалист в области таких ранений.



Как отметил Павел Жебривский, он дал поручение правоохранителям разобраться в причинах трагедии и в дальнейшем подобного не допускать.