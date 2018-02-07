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Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания

07.02.2018 13:10
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Тымчук: Боевиков «ДНР» «подкосили» венерические заболевания

В 1-й «отдельной мотострелковой бригаде» боевиков «ДНР» отмечена вспышка венерических заболеваний, уже зафиксировали более десятка инфицированных «военнослужащих».

Координатор группы «Информационный сопротивление» Дмитрий Тымчук сообщил, что сейчас проводится служебное расследование. Он пишет: «Сразу в двух омсбр 1-го „армейского корпуса“ ДНР проверочная комиссия констатировала недостаток медицинских средств и перевязочного материала, в том числе в передовых подразделениях. Информация тщательно скрывается от самых боевиков, чтобы избежать падения и без того крайне низкого уровня морально-психологического состояния личного состава».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, венерическое заболевание, ДНР, боевики
 
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