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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО пытались ввезти устройство для майнинга криптовалют

07.02.2018 09:25
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В ОРДЛО пытались ввезти устройство для майнинга криптовалют

Прибор для майнинга криптовалют пытался ввезти гражданин на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неподконтрольному Донецку прибыл автомобиль марки Volkswagen. Во время его проверки пограничники Донецкого отряда совместно с работниками ГФС выяснили, что водитель, гражданин Украины, пытался переместить в багажном отделении среди личных вещей прибор для майнинга криптовалют", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ориентировочная стоимость такого устройства составляет более 100 тыс. грн. Сейчас гражданин и товар переданы ГФС для принятия правового решения и составления протокола по ч. 1 чт. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров) КоАП.



Теги: Донбасс, устройство, Новотроицкое, КПВВ, криптовалюта
 
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