В ОРДЛО пытались ввезти устройство для майнинга криптовалют

07.02.2018 09:25

Прибор для майнинга криптовалют пытался ввезти гражданин на оккупированную территорию Донбасса. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Сегодня в КПВВ "Новотроицкое" на выезд к неподконтрольному Донецку прибыл автомобиль марки Volkswagen. Во время его проверки пограничники Донецкого отряда совместно с работниками ГФС выяснили, что водитель, гражданин Украины, пытался переместить в багажном отделении среди личных вещей прибор для майнинга криптовалют", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ориентировочная стоимость такого устройства составляет более 100 тыс. грн. Сейчас гражданин и товар переданы ГФС для принятия правового решения и составления протокола по ч. 1 чт. 204-3 (нарушение порядка перемещения товаров) КоАП.