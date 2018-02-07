В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone

07.02.2018 15:41

В соцсетях активно распространяется информация о том, что при помощи сервиса «ДонФон» можно узнать новый номер необходимого абонента.

При этом любой сможет найти человека по номеру мобильного телефона. Отмечается, что для этого необходимо в соответствующих окошках вписать номер «Vodafone» и «Феникс».

Далее, после добавления номеров в базу данных, телефонный номер абонента станет доступным для поиска. В то же время, информации о сервисе в сети не так уж много. По данным «ДонФон» — проект некоммерческий и якобы создан группой энтузиастов для поиска контактов.

Кроме того, создатели данного сервиса дают «честное слово», что введенные данные не будут использоваться ими в корыстных целях и никогда не будут переданы третьим лицам. Однако, добавляя номер в базу данных, необходимо дать согласие на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом РФ «О персональных данных».

При этом в «министерстве ДНР» заявили, что не имеют отношения к данному ресурсу и посоветовали жителям ОРДО не пользоваться им: «Скорее всего, данные будут незаконно использоваться в дальнейшем. На нас официально этот сервис не выходил, мы не знаем, кто за ним стоит».

Источник: https://donpress.com