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А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
В Министерстве социальной политики Украины чиновники открыто заявляют о подозрении всех переселенцев из Донбасса в сепаратизме, объясняя этим ряд дополнительных проверок и ограничений выплат пенсий и других соцвыплат граждан, имеющих прописку на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала правовой аналитик благотворительного фонда «Право на защиту» Анастасия Бондаренко.
«Они не видят в этом проблемы. Вы знаете мнение нашего Министерства социальной политики. Они не считают, что это каким-то образом ущемляет права внутренне перемещенных лиц, что это каким-то образом дискриминирует. Все остальные граждане могут ездить как угодно, все, кто не имеет регистрации на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, а эти граждане – "А их мы будем проверять"», – говорит она.
По ее словам, свою позицию руководство Министерства социальной политики Украины не скрывает. «Как говорил тот же Шамбир (замминистра соцполитики, – прим.), "а вдруг они сепаратисты, а мы их не проверили, а вдруг этот сепаратист денег каких-то заработал и повез туда отвез, например, пенсию свою, а мы ему тут, понимаете ли, деньги платим". Вот какая-то такая позиция», – рассказала Бондаренко.
Как сообщалось ранее, в отделениях Пенсионного фонда Украины начали массово применять систему «Аркан», разработанную для контроля за перемещением людей через государственную границу, для лишения переселенцев пенсий и социальных выплат после их выезда на неподконтрольную территорию Донбасса через КПВВ на линии разграничения. Почти все УПФУ (99) и УТСЗН (107) подтвердили получение списков ВПЛ по данным системы «Аркан». Кроме того, заместитель министра социальной политики Украины заявил, что существуют факты, когда переселенцам восстанавливают пенсии не за весь период – некоторым пенсионерам за 2 месяца проверок не возвращают деньги.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, оккупация, прописка, сепаратизм, переселенцы, проверки
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