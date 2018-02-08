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Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг
Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг рассказал, что за 2017 год Вооруженные силы Украины и боевики на Донбассе сократили расстояние между позициями, что только усиливает напряжение.
Об этом Хуг сказал в интервью "Немецкой волне", пишет "Гордон".
"Расстояние между позициями изменилось в 2017 году. Не в одном месте мы видели, что они приблизились друг к другу. Каждый раз, когда стороны перемещают свои позиции ближе друг к другу, мы фиксируем увеличение напряжения, часто выливающееся в насилие", – отметил Хуг.
По его словам, в 2017 году число жертв среди гражданского населения на Донбассе составило 478 человек, из которых были убиты 86, остальные получили ранения.
"В прошлом году миссия видела появление новых окопов, особенно в спокойные периоды. Стороны использовали это время не для разведения сил и отвода вооружения, а готовились к большему насилию, копая окопы, иногда перенося вперед позиции и удерживая тяжелое вооружение там, где оно не должно быть", – добавил Хуг.
Он убежден, что бои в зоне АТО продолжаются потому, что есть решение их продолжать.
"Мы знаем, почему бои продолжаются. Из-за названных мною в начале причин и потому, что есть решение продолжать боевые действия. Ведь для того, чтобы оружие стреляло, нужен кто-то, кто решит сделать выстрел. То есть это либо отсутствие дисциплины, либо кто-то получает приказ. И здесь я хочу четко отметить: ответный огонь также является нарушением режима прекращения огня, нарушением Минских соглашений. Стороны говорят, что они только стреляют в ответ. Но это все использование оружия, а "Минск" очень четко говорит: оружие не должно применяться. Мы считаем, что это вопрос воли, и когда она материализуется, бои могут остановиться довольно быстро", – резюмировал Хуг.
Теги: Донбасс, война, продолжение, Хуг
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