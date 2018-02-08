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"Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины
В одном из донецких пабликов выложили снимки железнодорожного вокзала в оккупированном Донецке. Трудно представить, что отсюда когда-то ходили поезда в разные точки нашей страны, теперь это здание у многих ассоциируется с площадкой для съемки фильма ужасов.
Дончане признаются, что некоторые из них с наступлением войны не были здесь ни разу. Как видно по кадрам, здание находится в удручающем состоянии, а ведь незадолго до прихода "освободителей" в реконструкцию донецкого жд/вокзала было вложено немало средств, и он приобрел тогда поистине европейский вид, передает "Диалог.UA".
"Нет слов", "Только недавно его ремонтировали, вокзал был такой красивый", "Я там не был вообще за четыре года ни разу, тяжелые воспоминания, страшно идти", – пишут пользователи в комментариях.
К слову сказать, год назад террористы обещали, что с Донецка будут ходить поезда в Россию и страны Европы. Но сейчас с вокзала поезда отправляются лишь в "ЛНР".
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Европа, вокзал, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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