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Архив - Донецкая область

"Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко

08.02.2018 08:45
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"Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко

Жители оккупированного Докучаевска на Донбассе возмущены сложившейся ситуацией с отключением связи Vodafone и угрозой отключения воды, предлагая обращаться напрямую к главе "ДНР" Захарченко из-за охвативших город проблем.

Так, жительница города Валентина Ушкало пишет, что отключение оператора "МТС-Vodafone" стало для Донецка просто кошмаром, который город пережить не может. Аналогичная ситуация со связью сложилась и в самом Докучаевске, в котором подключили "сырой" "Феникс" и отключили украинскую связь. В соцсетях пишут, что жители Докучаевска должны обратиться напрямую в Захарченко из-за сложившейся ситуации и полного равнодушия властей "ДНР" к судьбе оккупированного города. Более того, жительница города заявила об угрозе отключение воды, как это произошло в соседнем поселке Ясный, где официально снизили подачу воды в два раза на целый месяц до середины марта.

Источник "Диалог.UA".



Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, Захарченко
 
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