"ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально

08.02.2018 12:01

Боевики "ДНР" в очередной раз строят козни против местного населения. Подсчитав, сколько орки потеряли денег из-за покупки жителями ОРДО стартовых пакетов "Феникса" у перекупщиков, террористы придумали для дончан новую пакость. Как пишет "ДонПресс", абонентам оператора боевиков, купившим "симку" "Феникса" с рук, дано три месяца для того, чтобы номера были перерегистрированы, передает "Диалог.UA".

После этого номер будет заблокирован, оператор оставляет за собой такое право, если будет выявлено несоответствие "паспорт - номер". Как известно, в дни ажиотажа, когда боевики намеренно обрубили гражданам ОРДО "МТС", стоимость "Феникса" у перекупщиков достигала 1200 рублей, в то время когда на официальных точках продажи эти пакеты стоили 140 рублей.

Террористы дали тем, кто купил стартовые пакеты "с рук", на перерегистрацию чуть больше трех месяцев. Она стартует с 10 февраля, и после 20 мая не зарегистрированные официально номера будут отключены.

Напомним, в террористической "ДНР" связи Vodafone официально нет с 11 января. Тем не менее, местные жители каждый раз сообщают об обнаружении новых точек дозвона, которые появились даже на кладбище.

Также выяснилось, сколько террористы вымогают денег, чтоб украинский мобильный оператор опять заработал на территории, временно подконтрольной террористам "ДНР".