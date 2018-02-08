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Гримчак: Украинские продукты в «ДНР/ЛНР» – деликатесы
В «ДНР» и «ЛНР» продаются украинские товары по завышенным ценам, но попадают они на неподконтрольную Украину не через линию разграничения, а другими способами. Об этом в эфире «5 канала» рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
«На сегодняшний день нашли другие пути, намного безопаснее. Сегодня мы фиксируем, что в магазинах на территории ОРДЛО* есть продукты, которые производит Украина. Они намного дороже, чем российские. Это такие деликатесы там, потому что они, дороже и качественнее, чем российские», – говорит он.
По его словам, украинские товары поставляются в «ДНР» и «ЛНР» через неподконтрольную Украине границу с Российской Федерацией. «Фирма "Х", условно говоря, поставляет хлеб или молоко, они проходят границу [из Украины в РФ], а с той стороны заходит на нашу неподконтрольную территорию через Российскую Федерацию. И нет никаких проблем, это намного менее рискованно, чем везти по "серой зоне", где мины стоят», – рассказал Гримчак.
Он не исключает, что часть украинских товаров через линию разграничения, несмотря на блокаду, поставляется на Донбасс. «Но, насколько мне известно, если это и есть, то не массово. Это стало очень рискованно в последнее время», – добавил замминистра МинВОТ.
Как сообщалось ранее, в магазинах «ДНР» и «ЛНР» на сегодняшний день продолжается активная торговля украинскими товарами, как продовольственными, так и промышленными. Хотя еще в марте 2017 года президент Украины подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о временном прекращении перемещения грузов через линию соприкосновения в Донецкой и Луганской областях. Глава общественной организации «Твердыня», участник боевых действий Юрий Федоренко уверен, что вся эта продукция поставляется напрямую из Украины на неподконтрольную территорию.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»
Теги: Донбасс, деликатес, продукты, ДНР, ЛНР
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