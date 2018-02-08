Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении

08.02.2018 20:56

С начала суток в районе проведения АТО, зафиксировано четыре обстрела позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных войск. Такие данные приведены в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook, передают: fakty.ua.

На Донецком направлении огневая активность противника сосредоточилась на приморском участке обороны. Там зафиксировано применение 120-мм минометов в районе Широкиного, а минометов 82 мм и гранатометов — в районе Водяного.

Кроме того, минометы и гранатометы боевики применили у Песок (район Донецка).

В результате вражеского огня на Приазовье получил боевую травму боец АТО.

В штабе АТО также напомнили о провокативном обстреле украинских военных, выполняющих задание по усилению подразделений Государственной пограничной службы.

Огонь в ответ не открывался.