ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки

08.02.2018 16:13

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал семь зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" боевиков "ДНР", которые дислоцируются в городе Макеевка рядом с жилыми домами. Соответствующее фото опубликовано на странице СММ ОБСЕ в Twitter, передает apostrophe.ua.

Данная фотография была сделана в понедельник, 5 февраля, но опубликована только сегодня.

Макеевка расположена в 11 км от линии разграничения. Размещение ЗРК "Стрела-10" в этом районе является нарушением Минских соглашений.

Также СММ ОБСЕ опубликовала фото зенитно-ракетного комплекса "Оса" украинской армии возле села Видродження Донецкой области (11,4 км от линии разграничения), что также является нарушением Минских соглашений. Это фото было сделано еще 30 января.

Как заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, было зафиксировано 49 единиц военной техники ВСУ, которая запрещена Минскими соглашениями, и 7 единиц военной техники боевиков.