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Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности
Оккупационное российское командование предпринимает меры по предотвращению массового бегства боевиков из рядов “армейских корпусов” террористических “Л/ДНР”. Для этого даже издали весьма жесткий указ. Об этом в Facebook сообщил координатор группы Информационное Сопротивление, депутат Дмитрий Тымчук, передает “Диалог.UA”.
Он отметил, что ВС РФ разослало в группировки “Л/ДНР” распоряжение, согласно которому всем желающим уволиться придется 1 месяц отслужить на передовых позициях зоны АТО. Вместе с тем, отмечают в ИС, оккупационное командование также массово призывает на сборы резервистов оккупированных территорий в возрасте до 45 лет. После окончания мероприятий все призванные будут распределены в 1-й и 2-й “армейские корпуса” непризнанных “республик”.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, Тымчук
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