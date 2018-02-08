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Стрелков рассказал, почему российская «элита» решила заморозить войну на Донбассе. ВИДЕО
Российская государственная элита, которая инициировала аннексию Крыма и рассматривала возможность создания «Новороссии«, решила «заморозить» военные действия на Донбассе из-за персональных санкций США и Запада. Об этом в интервью заявил экс-главарь террористов «ДНР» Игорь Стрелков (Гиркин), передает inforesist.org.
Он считает, что лица в Москве, которые принимали решения по Крыму и Донбассу, не учли возможных последствий.
«Нашей дорогой государственной элите наступили на больное место – частную собственность, которая у нее есть за рубежом, оффшоры, счета в банках», – рассказал Гиркин.
«Заморозив» конфликт, говорит Стрелков, российская элита попыталась защитить себя от новых санкций со стороны Запада и США.
«Они остановились на месте, начали топтаться в нерешительности. В результате сложилась ситуация, когда Кремль попытался зафиксировать статус-кво, заморозить войну, отложить войну на потом, может, само рассосется»,– отметил Гиркин.
Он отмечает, что Москве хорошо известно о том, что война на Донбассе не может быть «заморожена» на долго.
Теги: Россия, США, Донбасс, Крым, конфликт, санкции, ДНР, Новороссия, Стрелков, Запад
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