- Сутки в АТО: 17 обстрелов, 1 раненый08:13
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО07:48
- Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности07:28
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО17:15
- Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев16:58
- Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона16:20
- Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев16:00
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone15:41
- ОБСЕ обещали разобраться с запретом на выезд бюджетников из ОРДО14:15
У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО
В ходе так называемой “ползучей деоккупации” украинские воины за последние месяцы освободили от российских гибридных войск 5 украинских сел в серой зоне. Есть 2 самых вероятных варианта, какие населенные пункты на очереди. Их спрогнозировали журналисты “Обозревателя”, передает “Диалог.UA”.
Стоит отметить, что за последние несколько месяцев оккупанта оттеснили от сел Травневое, Гладосово, Новоалександровки, Верхнеторецкого и Катериновки. Речи о нарушении Минских соглашений в данных случаях не идет - эти населенные пункты должны находится под контролем Киева. Следующим очевидным вариантом для освобождения, по мнению журналистов, должен стать поселок Молодежное, что на Луганщине. Дело в том, что он находится совсем рядом с вышеназванными Катериновкой и Новоалександровкой.
До оккупации там проживали около 400 граждан, сегодня практически не осталось никого. Отмечается, что именно из окрестностей Молодежного российские оккупационные войска часто обстреливают силы АТО и близлежащие населенные пункты. Освобождение поселка позволит воинам АТО занять выгодные позиции, а также откроет для них путь к Первомайску и Алчевску. Еще одной потенциальной целью сил АТО, но уже в Донецкой области, является оккупированная Россией Горловка.
Ее освобождение, отмечают журналисты, будет очень непростым. Цель покрупнее, чем ранее освобожденные села, ВСУ придется применить тактику городского боя. Кроме того, там еще и имеется химзавод “Стирол”. Попадание в него снаряда может обернуться экологической катастрофой. Усложнит освобождение также тот факт, что оккупант возвел серьезные укрепление на подходах к населенному пункту. “Сейчас тихое продвижение ВСУ чем-то напоминает репетицию перед генеральным спектаклем”, - отметили журналисты, уточнив, что за ним вполне может последовать полномасштабное освобождение Донбасса.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, АТО, ВСУ, Минские договоренности
- "В Горловке впервые за год зарезервированы 100 коек под "военнослужащих". Больницы в "ЛНР/ДНР" забиты недобитыми ор***и. Некоторых сразу в морг", – "Доктор Смерть"
- Российский спецназ под Горловкой разминирует украинские минные поля на передовой и ведет огонь из всех видов орудий (ВИДЕО)
- Защиту русскоговорящих на Донбассе закончили: бойцы ВСУ за неделю ликвидировали несколько десятков “ихтамнетов” – подробности
- “Подбиты два российских танка, идет охота на третий”, - соцсети впечатлило видео реального боя между силами АТО и гибридной армией РФ
- Военные дипломаты посетили Донбасс
- “Понаехали сюда всякое, в натуре, отребье! Полезут в “ДНР” - обломаем роги, как сайгаку”, - Палестинец из Горловки угрожает США и ЕС. ВИДЕО
- Сутки в АТО: 17 обстрелов, 1 раненый08:13
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО07:48
- ВСУ передали боевикам на Донбассе тела двух выходцев из РФ. ВИДЕО07:37
- Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности07:28
- Доведенные до отчаянья горняки "ЛНР" готовы начать бессрочную забастовку и выбрать новых лидеров взамен тех, кто продался оккупационным властям07:11
- Обстановка на фронте: Горловке спрогнозировали освобождение21:20
- Обнародован свежий список оккупированных и свободных населенных пунктов в зоне АТО17:15
- Боевики Захарченко освободили и передали Лутковской 20 украинцев16:58
- Донецкая область выделит 50 тыс. грн вернувшимся из плена боевиков жителям региона16:20
- Мариупольским предпринимателям готовы оплатить создание рабочих мест для переселенцев16:00
- Беларусь заявила о готовности отправить миротворцев на Донбасс08:30
- Сутки в АТО: 17 обстрелов, 1 раненый08:13
- В Крыму нашли футболиста для сборной России 08:02
- У 2 населенных пунктов Донбасса есть шанс скоро избавиться от оккупанта: журналисты спрогнозировали варианты продвижения сил АТО07:48
- ВСУ передали боевикам на Донбассе тела двух выходцев из РФ. ВИДЕО07:37
- Российское командование новым распоряжением попыталось запугать боевиков “Л/ДНР”, решивших удрать из Донбасса, - подробности07:28
- Синоптики обещают дождь, снег и гололед 07:21
- Доведенные до отчаянья горняки "ЛНР" готовы начать бессрочную забастовку и выбрать новых лидеров взамен тех, кто продался оккупационным властям07:11
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Украина подписала безвизовый режим с Антигуа и Барбуда21:40
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Что делать при симптомах гриппа в первую очередь15:28
- Американская торговая палата в шоке от уровня коррупции в Украине21:44
- По-украински даже материться не хочется: известный российский писатель рассказал о своих впечатлениях от Киева21:27
- Названы три самые действенные меры профилактики рака20:18
- Не дайте себя обмануть: как отличить настоящие лекарства от подделки19:19
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов18:58
- Нельзя преследовать за взгляды: властям Украины дали важный совет по отношению к жителям оккупированного Донбасса08:28
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- Что положить в кошелек для привлечения финансового благополучия
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- ВСУ отвоевали пять поселков на Донбассе: Горловке спрогнозировали освобождение
- "Все на кладбище: Vodafone здесь ловит идеально!" - у Захарченко нашли новую точку, где ловит украинская связь. ВИДЕО
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- Жебривский рассказал о ценах на коммуналку в ОРДЛО
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- Конец дела Зайцевой: стали известны детали