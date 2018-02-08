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В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»
В Донецке приступили к сборке новых трамваев, об этом сообщают местные СМИ, передает zi.dn.ua.
Выпускать модернизированные трамваи в «ДНР» будут с нуля, производство запущено на базе «Донецкого электротехнического завода».
Известно, что двигатели постоянного тока в новых трамваях заменят на более надежные, асинхронные. Обещают и современное электроуправление.
Такие новшества вводят для экономии электроэнергии — в общей сумме она составит около 40%. Сообщается, что обновленные вагоны запустят в самое ближайшее время.
О количестве не сообщается, однако по оценкам специалистов, для «ДНР» необходимо еще 100 трамваев. Об этом сказал «министр промышленности» Грановский.
Пользователи в соцсетях иронично и с долей сарказма отреагировали на новость, напоминая, что решить проблему с Vodafonе «власти» так и не смогли.
Теги: Донецк, Донбасс, производство, трамвай, Vodafone, мобильная связь, ДНР
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