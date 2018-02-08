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Архив - Донецкая область

В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»

08.02.2018 21:36
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В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»

В Донецке приступили к сборке новых трамваев, об этом сообщают местные СМИ, передает zi.dn.ua.

Выпускать модернизированные трамваи в «ДНР» будут с нуля, производство запущено на базе «Донецкого электротехнического завода».

Известно, что двигатели постоянного тока в новых трамваях заменят на более надежные, асинхронные. Обещают и современное электроуправление.

Такие новшества вводят для экономии электроэнергии — в общей сумме она составит около 40%. Сообщается, что обновленные вагоны запустят в самое ближайшее время.

О количестве не сообщается, однако по оценкам специалистов, для «ДНР» необходимо еще 100 трамваев. Об этом сказал «министр промышленности» Грановский.

Пользователи в соцсетях иронично и с долей сарказма отреагировали на новость, напоминая, что решить проблему с Vodafonе «власти» так и не смогли.



Теги: Донецк, Донбасс, производство, трамвай, Vodafone, мобильная связь, ДНР
 
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