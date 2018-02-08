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В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»

08.02.2018 18:56
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В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»

Боевики «ДНР» разработали крупнокалиберную снайперскую винтовку, которую назвали «Сепаратист», пишет ДонПресс.
Проект WarGonzo в своем Telegram-канале сообщил, что винтовка имеет 23-й калибр: «Боеприпасы для нее сопоставимы с бк ЗУ-23. Прицельная дальность снайперского комплекса „Сепаратист“ 3000 метров. Отдачи почти нет».
Кроме того, в WarGonzo отметили, что данное оружие проходит испытание в зоне боевых действий.



Теги: Донбасс, оружие, сепаратисты, ДНР
 
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