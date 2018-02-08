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В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник

08.02.2018 10:39
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В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник

Главарь "ДНР" Александр Захарченко подписал указ об увольнении всех сотрудников "МГБ", которые имеют родственников на подконтрольной Украине территории, и всех "перебежчиков". Блогер Алексей Чибисов разместил на своей странице в Facebook информацию о "чистках" в рядах "правоохранительных органов ДНР", которую готовит главарь Александр Захарченко, передает "Диалог.UA".

"Помните, как в 2014-м сепарня под себя ходила от одного упоминания о правосеках? Как заваливали канализационные люки мешками с песком, чтобы в Донецк не пролезли "каратели хунты". Каждый день проводили рейды по поиску Яроша с красно-черным флагом. Искали даже в Кальмиусе, мол, на американской подлодке приплыл (было же, не придумываю).
Так вот, истерика прошла, а охота на правосеков стала доброй традицией домбабвийского народа. Поиски ведут ежеминутно, и даже в своих рядах. Именно в рамках этой акции Захарченко подписал очередной указ об увольнении всех "сотрудников" МГБ, у которых родственники живут на подконтрольной Украине территории. Мол, могут информацию передавать.

На всех руководящих постах в этом "министерстве" находятся ФСБшники, но в подчинении у них много предателей из СБУ, ментов-перебежчиков и прочей нечисти. Именно их и выкинут с "госслужбы". Заменять будут исключительно гражданами России", - поделился информацией Чибисов. Напомним, Захарченко начинают проклинать даже сторонники "ДНР".



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, увольнение, СБУ, ФСБ, ДНР, Захарченко, МГБ
 
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