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В Донецк прибыли 36 грузовиков с «гуманитаркой» от Красного Креста и «Человек в беде»

08.02.2018 13:16
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В Донецк прибыли 36 грузовиков с «гуманитаркой» от Красного Креста и «Человек в беде»

Через контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое" в Донецк проследовали 8 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью от благотворительной организации "Человек в беде" и 28 грузовиков от Международного комитета Красного Креста, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы Украины.

В обнародованном в четверг утром сообщении отмечается, что 8 грузовых автомобилей перевозили строительные материалы и технику для водоснабжения от благотворительной организации. "Автомобили следовали по маршруту "Славянск - Донецк", - говорится в информации.

"Еще 28 грузовиков из Киева с 45 тоннами гигиенических наборов, продуктовыми наборами общим весом 286 тонн, строительными материалами общим весом 96 тонн, 60 тоннами сульфата алюминия, товарами медицинского назначения и постельным бельем от Международного комитета Красного Креста пересекли линию разграничения в КПВВ и направились в Донецк", - добавили в Госпогранслужбе Украины.



Теги: Донецк, Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь, Новотроицкое, ДНР, КПП, ГПСУ
 
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