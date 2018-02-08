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Архив - Донецкая область

Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО

08.02.2018 21:56
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Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО

Основная огневая активность российских террористов с начала суток 8 февраля была сосредоточена на донецком направлении и приморском участке обороны ВСУ. Боевики снова пошли на нарушение "Минска", открыв по силам АТО огонь из запрещенного вооружения.

По состоянию на 19:00 четверга 8 февраля на Донбассе зафиксировано четыре случая срыва "режима тишины" боевиками, из-за чего один украинский защитник был ранен, передает "Диалог.UA".

Как сказано в сообщении Штаба АТО размещенного в Facebook, террористы на донецком направлении били по бойцам АТО около Широкино из 120-мм минометов, а из 82-мм минометов и гранатометов, российские террористы обстреляли ВСУ около Водяного и Песок.

От вражеского огня оккупантов на Приазовье получил боевое ранение один боец ВСУ, сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Раненому военному медики оказали весь спектр необходимой помощи.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, Широкино, ВСУ, обстрелы
 
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