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Закон о деоккупации Донбасса Парубий подписал и отправил на подпись Порошенко

08.02.2018 12:22
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Закон о деоккупации Донбасса Парубий подписал и отправил на подпись Порошенко

Глава Верховной Рады Андрей Парубий подписал принятый парламентом закон о реинтеграции Донбасса, сообщает 24tv.
Документ отправлен на подпись Президенту, информирует официальный сайт Верховной Рады.



Теги: Донбасс, закон, Порошенко, реинтеграция Донбасса
 
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