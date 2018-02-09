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46 поселков на линии фронта в Донбассе Кабмин не признал прифронтовыми
В расширенный перечень прифронтовых и неподконтрольных украинской власти населенных пунктов не были включены 46 населенных пунктов, которые находятся практически на линии фронта и страдают от обстрелов, но жители которых в случае выезда не могут претендовать на статус переселенцев.
Также в перечне освобожденные поселки Донбасса были включены в список неподконтрнольных населенных пунктов, рассказал ИА «Вчасно» руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин, передает zi.dn.ua.
По словам Евгения Каплина, активисты «Пролиски» с мая 2017 года обращалась к Правительству с просьбой о расширении перечня населенных пунктов, расположенных вдоль линии соприкосновения.
«В новом проекте перечня имеются 23 населенных пункта, которые предлагала включить команда нашей гуманитарной миссии, - рассказал Евгений Каплин. - В Бахмутском районе в список включены: пгт. Зайцево, с. Зеленополье, с. Кодема, с. Николаевка, с. Николаевка вторая, с. Новолуганское, с. Семигорье; в Волновахском районе: с. Новоселовка; в Марьинском районе: с. Сладкое, с. Водяное, с. Галицыновка, с. Карловка, с. Новомихайловка, с. Победа; в Ясиноватском районе: с. Каменка, с. Красногоровка, с. Невельское, с. Новоселовка вторая, с. Первомайское, с. Троицкое, с. Северное, с. Нетайлово, с. Новокалиново».
По словам активиста, после публикации перечня люди, которые будут выезжать из этих поселков, смогут получить статус переселенцев и претендовать на получение помощи.
Также Евгений Каплин отметил, что в перечне формулировка "г. Дзержинск" (Торецк), изменена на формулировку:"Города областного значения (в том числе все населенные пункты, которые административно подчинены городским советам этих городов). В список Торецкой агломерации вошли все 18 населенных пунктов.
По словам активиста, раньше, выезжая из этих населенных пунктов, люди часто не могли оформить социальные выплаты именно из-за отсутствия это формулировки и списка подчиненных Торецкой ВГА населенных пунктов.
«В то же время не были учтены 46 населенных пунктов, которые были изложены в нашем первичном обращении, - сообщил активист. - Например, это пгт. Новотроицкое в Волновахском районе, в котором расположен КПВВ и восточная окраина которого расположена прямо на линии соприкосновения сторон или пгт. Ольгинка в Волновахском районе, которое подверглось 2 массированным обстрелам из артиллерии в июне 2017 года. Люди в этих населенных пунктах страдают от близости линии фронта и рискуют жизнью. Но если они покинут свои дома, то не смогут получить статус переселенцев и получать положенную ВПЛ помощь».
Также активист рассказал, что освобожденные украинской армией поселки Донбасса почему-то оказались в списке неподконтрольных населенных пунктов.
«Поселок Травневое Бахмутского района был внесен в перечень 1 (не подконтрольные территории), - рассказал Евгений Каплин. - 22 ноября ВСУ вошли в этот населенный пункт, который 3,5 года до этого располагался в "серой зоне", однако люди там могли получать украинские пенсии. С попаданием Травневого в Перечень неподконтрольных территорий, пенсионерам прекратят выплачивать пенсии без переселения, хотя с 22 ноября поселок полностью контролируется украинскими военными... парадокс».
Также в список неподконтрольных населенных пунктов попала Новоалександровка, освобожденная в конце января 2018 года.
«Поселок Новоалександровка Попаснянского района Луганской области остался в списке 1 ( не подконтрольная территория), - рассказал активист. - Ряд пенсионеров из данного населенного пункта не получали украинскую пенсию уже 3 года, выживая на 2 тысячи рублей, получаемые от "ЛНР", 2 пенсионера не получали пенсии ни от одной из сторон. Теперь проход для жителей поселка на неконтролируемую территорию заблокирован, а опция получения пенсии с украинской стороны без переселения из населенного пункта осталась недоступна».
Теги: Донбасс, Кабмин, ДНР, ЛНР, ВСУ, фронт, переселенцы, КПВВ, ВПЛ, пенсии
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