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Архив - Донецкая область

Без унификации никак: Захарченко сообщил о взаимодействии «ДНР» с «ЛНР»

09.02.2018 15:33
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Без унификации никак: Захарченко сообщил о взаимодействии «ДНР» с «ЛНР»

Заседание комиссии по «унификации законодательства ЛДНР» для создания единого таможенного пространства проходит сегодня в оккупированном Донецке, пишет ДонПресс.
Главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «Без унификации ни о каком едином таможенном пространстве речи не может идти. Поэтому была создана комиссия, заседание этой комиссии проходит сегодня в Донецке».
Главарь боевиков отметил, что по итогам комиссии предложения об унификации законов, а также подзаконных нормативных актов, будут представлены ему и! и.о. Главы ЛНР» Леониду Пасечнику.
По словам Захарченко, запущенный процесс станет большим толчком для развития экономики Донбасса в целом



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, Захарченко
 
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