Через 1,5 месяца: Захарченко сообщил, когда улучшится качество работы «Феникса»

09.02.2018 16:16

Специалисты «связи ДНР» пообещали стабилизировать работу сети компании «Феникс» за полтора месяца, сообщает ДонПресс

Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко. Так, он отметил: «Я поручил министерству в кратчайшие сроки наладить качественную связь „Феникс“. Для этого много делается, каждый день ставится по две вышки. Министерство попросило полтора месяца».