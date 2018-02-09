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Через 1,5 месяца: Захарченко сообщил, когда улучшится качество работы «Феникса»

09.02.2018 16:16
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Через 1,5 месяца: Захарченко сообщил, когда улучшится качество работы «Феникса»

Специалисты «связи ДНР» пообещали стабилизировать работу сети компании «Феникс» за полтора месяца, сообщает ДонПресс
Об этом заявил главарь «ДНР» Александр Захарченко. Так, он отметил: «Я поручил министерству в кратчайшие сроки наладить качественную связь „Феникс“. Для этого много делается, каждый день ставится по две вышки. Министерство попросило полтора месяца».



Теги: Донбасс, мобильная связь, ДНР, Захарченко
 
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