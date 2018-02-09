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“Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО

09.02.2018 07:13
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“Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО

Российский пропагандист, горячий поклонник советчины Максим Шевченко, неоднократно вещавший о “гражданской войне” в Украине, выразил сожаление из-за того, что Кремль оккупировал слишком мало украинских территорий. Скандальное заявление он сделал в интервью радиостанции “Эхо Москвы”, передает “Диалог.UA”.

“Я считал, что война не должна ограничиваться вот этим вот пространством двух анклавов”, - выдал сталинист, имея ввиду марионеточные создания Кремля - “ЛНР” и “ДНР”. Шевченко пожалел, что России не удалось взять до кучи еще и Мариуполь. С его слов, на эту “уступку” Кремль пошел якобы из-за просьбы украинского олигарха Рината Ахметова. “Мариуполь – это крупнейший сталепогрузочный порт Восточной Европы. Если бы он был в “ДНР”, тогда и судьба украинской экономика, в том числе группы Рината Ахметова, которая и так пострадала, была бы совсем иной”, - предался мечтам пропагандист.

Примечательно, что слушатели “Эхо Москвы” жестко раскритиковали Шевченко. Они напомнили ему о его же словах о “гражданской войне” в Украине, а также обвинили в фашизме и призывах к войне.



Теги: экономика, Россия, Донбасс, Ахметов , гражданская война, Мариуполь, ДНР, ЛНР
 
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