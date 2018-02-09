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Архив - Донецкая область

Фиксация ОБСЕ в районе Макеевки дивизиона ЗРК «Стрела-10» вызвала гнев российских кураторов ОРДО

09.02.2018 13:56
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Фиксация ОБСЕ в районе Макеевки дивизиона ЗРК «Стрела-10» вызвала гнев российских кураторов ОРДО

Недавняя фиксация наблюдателями ОБСЕ севернее Макеевки дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» оккупантов (БПЛА миссии было зафиксировано 7 из 11 комплексов) вызвала серьезный резонанс в штабе «1-го АК ДНР».

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Российские советники в штабе корпуса указывают, что обнаружение дивизиона произошло из-за грубейшего нарушения распоряжений командования «1-го АК ДНР» последнего времени о маскировке и скрытном перемещении тяжелых вооружений вблизи линии разграничения, и требуют жесткого наказания виновных. Ведется «служебное расследование».



Теги: Россия, Донбасс, Макеевка, ОБСЕ, ДНР, Тымчук, ракетный комплекс
 
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