Фиксация ОБСЕ в районе Макеевки дивизиона ЗРК «Стрела-10» вызвала гнев российских кураторов ОРДО

09.02.2018 13:56

Недавняя фиксация наблюдателями ОБСЕ севернее Макеевки дивизиона зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10» оккупантов (БПЛА миссии было зафиксировано 7 из 11 комплексов) вызвала серьезный резонанс в штабе «1-го АК ДНР».

Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Российские советники в штабе корпуса указывают, что обнаружение дивизиона произошло из-за грубейшего нарушения распоряжений командования «1-го АК ДНР» последнего времени о маскировке и скрытном перемещении тяжелых вооружений вблизи линии разграничения, и требуют жесткого наказания виновных. Ведется «служебное расследование».