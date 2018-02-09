"Грады", танки и не только: Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение - Тымчук озвучил важные детали

09.02.2018 14:15

Россия под прикрытием военных учений перебрасывает в Донецкую область тяжелое вооружение. Об этом на своей странице в Facebook заявил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает "Диалог.UA".

По его словам, передвижение российской техники зафиксировано вблизи Амвросиевского района. Отмечается, что россияне отправили террористам в качестве подкрепления РСЗО "Град", несколько танков типа Т-72Б, Т-64 и БМП-2. "Переброска вооружения из РФ небольшими партиями ведется под прикрытием "маневров на полигоне в Терновом".

В случае если технику все-таки обнаружат, она будет идентифицирована как прибывающая на "учениях" из состава оккупационных войск на Донбассе", - написал Тымчук.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины "тихо и спокойно" взяли под полный контроль поселок Катериновку.