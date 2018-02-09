Из Алчевска под Дебальцево боевики перебросили шесть «Градов»

09.02.2018 12:11

Российские оккупационные войска на Донбассе продолжают активную перегруппировку своих сил и средств, включая переброску тяжелых вооружений. Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбук, передает 62.ua.

Так, со стороны западной окраины Алчевска по направлению к Дебальцево (в район Зоринска) зафиксирована переброска 6 установок РСЗО БМ-21 «Град» оккупантов (также в колонне - 3 Урала и 1 БТР-7080).

Подобная переброска привлекает особое внимание т.ж. потому, что район Дебальцево находится в зоне ответственности «7-й омсбр 1-го АК ДНР», тогда как данные «Грады» - из состава «2-го АК ЛНР».