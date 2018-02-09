Компостировать здесь: в оккупированном Донецке выпустили собственный "проездной документ" с "героем на танке"

09.02.2018 17:50

Новые билеты по тематике посвящены двум датам – Дню защитника Отечества и 8 марта. "Проездной документ" оккупанты продемонстрировали на страницах подконтрольных сепаратистам СМИ. На появившемся в Сети билете, как заявили террориста, "герой на танке", протягивающий букет цветов из открытого люка, передает "Диалог.UA".

Сепаратисты "ДНР", удостоверение которых было найдено при обыске у беглого экс-регионала Шепелева, издевательски отметили, что оккупированный Донбасс устал от зимы и войны, поэтому выполненный в весенне-салатовом стиле новый "проездной документ должен как-то взбодрить жителей "молодой республики".

"Проездным документом" можно будет пользоваться в местных троллейбусах, автобусах и трамваях.