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Архив - Донецкая область

Компостировать здесь: в оккупированном Донецке выпустили собственный "проездной документ" с "героем на танке"

09.02.2018 17:50
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Компостировать здесь: в оккупированном Донецке выпустили собственный "проездной документ" с "героем на танке"

Новые билеты по тематике посвящены двум датам – Дню защитника Отечества и 8 марта. "Проездной документ" оккупанты продемонстрировали на страницах подконтрольных сепаратистам СМИ. На появившемся в Сети билете, как заявили террориста, "герой на танке", протягивающий букет цветов из открытого люка, передает "Диалог.UA".

Сепаратисты "ДНР", удостоверение которых было найдено при обыске у беглого экс-регионала Шепелева, издевательски отметили, что оккупированный Донбасс устал от зимы и войны, поэтому выполненный в весенне-салатовом стиле новый "проездной документ должен как-то взбодрить жителей "молодой республики".
"Проездным документом" можно будет пользоваться в местных троллейбусах, автобусах и трамваях.



Теги: Донецк, Донбасс, билеты, оккупация, Захарченко
 
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