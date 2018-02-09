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"Мы не собираемся форсировать Волгу", - Муженко рассказал о ближайших планах ВСУ на Донбассе

09.02.2018 15:16
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"Мы не собираемся форсировать Волгу", - Муженко рассказал о ближайших планах ВСУ на Донбассе

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко назвал ключевые приоритеты военной реформы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает "Диалог.UA".

По словам Муженко, основной задачей для военного руководства страны на сегодняшний день является повышение мобильности войск, в частности, речь идет о перемещении сил и средств (бригад, полков, батальонов) исходя из активности и оценки характера действий противника. "Мы не собираемся форсировать Волгу.

Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. И как бы кто и какие фейковые там не бросал документы, у нас нет задач за пределами границ Украины", - подчеркнул Муженко. В конце он добавил, что украинская армия за последние несколько лет смогла достичь значительного прогресса в плане подготовки военнослужащих и обеспечения материально-технической базы.

Напомним, как сообщал "Диалог.UA", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук заявил, что Россия перебрасывает на Донбасс новое тяжелое вооружение.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, армия, АТО, ВСУ, Минобороны, реформы, Муженко
 
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