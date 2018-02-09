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На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО

09.02.2018 07:31
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На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО

Оккупанты на Донбассе применяли гранатометы и минометы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил боевую травму. Об этом утром 9 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.

Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы и минометы возле Широкино, Песок и Водяного.

На луганском направлении нарушений перемирия не зафиксировали.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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