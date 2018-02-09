Главная / Новости / Донецкая область / На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО
Последние новости раздела
- На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО07:31
- “Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО07:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»18:56
- Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг18:38
- ОБСЕ сняла с дрона военную технику боевиков ДНР в жилых кварталах Макеевки16:13
На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО
09.02.2018 07:31
Оккупанты на Донбассе применяли гранатометы и минометы, сообщили в пресс-центре штаба АТО.
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил боевую травму. Об этом утром 9 февраля сообщил пресс-центр штаба АТО, передает gordonua.com.
Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали гранатометы и минометы возле Широкино, Песок и Водяного.
На луганском направлении нарушений перемирия не зафиксировали.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
Читайте также:
- Сутки в АТО: 6 вражеских обстрелов
- За сутки боевики 17 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: погиб один воин ВСУ
- "Мы покажем, кто мы такие и что у нас есть", - солдаты-защитники Станицы Луганской готовы вернуть оккупированные территории на Донбассе и ждут приказа. ВИДЕО
- За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе: один воин ВСУ ранен
- Итоги осенних боев в зоне АТО на Донбассе
- Есть погибший: в штабе озвучили данные о потерях ВСУ за сутки в зоне АТО
- На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО07:31
- “Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО07:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- Хроника АТО: боевики сосредоточили огневую активность на Донецком направлении20:56
- "Боюсь туда даже идти": жители оккупированного Донецка показали, каким стал железнодорожный вокзал за четыре года без Украины20:34
- "Большая часть ждет Украину. Вера в молодую "республику", а вместе с ней и Россию стремительно падают", - Стрелков рассказал о настроениях в "ДНР"19:36
- В «ДНР» похвастались «разработкой» винтовки «Сепаратист»18:56
- Бои на Донбассе продолжатся, так как есть решение их продолжать, - Хуг18:38
- Боевики показали, как сейчас выглядит разрушенный ими Луганский аэропорт. ВИДЕО18:13
- Разруха в оккупации: в сети показали свежие фото из Крыма08:29
- Резкое подорожание газа в Украине: Гройсман рассказал, к чему готовиться украинцам08:07
- Впервые в мире отменили принятый ранее закон об однополых браках 07:46
- На Донбассе за сутки боевики четыре раза нарушили перемирие, пострадал один украинский военный – штаб АТО07:31
- “Двух анклавов мало! Надо было брать Мариуполь”, - российский пропагандист Шевченко упрекнул Кремль из-за Донбасса. ВИДЕО07:13
- Люди бегут: Украина столкнулась с новой угрозой22:31
- Рост цен на газ или дефолт: Украину поставили перед тяжелым выбором22:13
- Возле Широкино террористы открыли огонь по ВСУ из запрещенного оружия: Штаб АТО озвучил подробности новых провокаций РФ на Донбассе. ВИДЕО21:56
- В «ДНР» начали сборку «трамваев будущего»21:36
- В Украине может исчезнуть автомобилестроительная отрасль21:16
- Оформление ДТП. Как действовать водителю и какие нарушения допускает полиция19:14
- Бутусов - о ликвидации Гиви: "Операцию готовили два года. О ней напишут книги"17:32
- У каких женщин менопауза наступает раньше – ученые выяснили17:16
- Названы лучшие домашние способы стабилизации артериального давления15:14
- Ученые советуют всем мужчинам регулярно принимать аспирин12:07
- Угроза глобальной войны России и США: в мире есть три самых опасных места11:52
- Дмитрий Рева: кокаиновая дорога Бахмут – «ДНР»09:03
- Как прекрасно выглядеть по утрам: полезные советы22:25
- Названы основные ошибки в уходе за зубами21:00
- Медики объяснили, почему нельзя есть много соли19:10
- Отличная новость для переселенцев! Проверки на дому прекратятся
- "Что происходит, ребята?" – напуганные жители Донецка сообщили о сильных взрывах в городе – подробности из соцсетей
- В ОРДО неизвестные запустили сервис идентификации по номерам Vodafone
- В "ДНР" выкинут с "госслужбы" предателей Украины: Захарченко подписал указ об увольнении всех экс-СБУшников - источник
- "ДНР" грозит новая волна "телефонного коллапса": стало известно, что ждет дончан, купивших сим-карты "Феникса" неофициально
- "Для Донецка это просто кошмар, они пережить не могут..." - жители "ДНР" бьют тревогу и хотят обратиться лично к Захарченко
- Жители "ДНР" сообщили о большом количестве убитых российских солдат - соцсети поражены массовым захоронением в Горловке
- Жители Донецка открыто говорят об обреченности "ДНР": оккупированный Донбасс предъявил России претензию
- А их мы будем проверять: Минсоцполитики подозревает всех переселенцев в сепаратизме
- Боевики «ЛНР» сообщили, как поступят с мужским населением, в случае эскалации