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Архив - Донецкая область

Позиции ВСУ 4 раза подвергались обстрелам боевиков, один военнослужащий получил ранение

09.02.2018 09:07
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Позиции ВСУ 4 раза подвергались обстрелам боевиков, один военнослужащий получил ранение

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зане проведения антитеррористической операции, вторая половина суток, начиная примерно с 17.30, прошла без нарушения режима прекращения огня, сообщает в пресс-центр штаба АТО.
"Всего за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирования один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.
На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино. Из минометов 82-мм калибра и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.
Также, в штабе отмечают, что боевики продолжают применять минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.



Теги: Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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