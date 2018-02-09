Позиции ВСУ 4 раза подвергались обстрелам боевиков, один военнослужащий получил ранение

09.02.2018 09:07

За прошедшие сутки незаконные вооруженные формирования 4 раза открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зане проведения антитеррористической операции, вторая половина суток, начиная примерно с 17.30, прошла без нарушения режима прекращения огня, сообщает в пресс-центр штаба АТО.

"Всего за минувшие сутки зафиксировано 4 обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирования один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили необходимый объем лекарственной помощи", - говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино. Из минометов 82-мм калибра и гранатометов незаконные вооруженные формирования вели огонь вблизи населенных пунктов Пески и Водяное.

Также, в штабе отмечают, что боевики продолжают применять минометы различных калибров, нарушая Минские договоренности.