Россия усилит "войска" на Донбассе: разведка узнала план

09.02.2018 18:11

Российское командование намерено доукомплектовать оккупационные войска техникой под предлогом учений. Об этом, со ссылкой на данные разведки, сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Проведение главарями оккупантов следующего этапа сборов с резервистами предполагается начать 17 февраля этого года. Под предлогом учений оккупационное командование намерено провести доукомплектование части соединений оккупационных войск", - сказал он.

По его словам, представители так называемых военкоматов активизировали вручения повесток местным жителям.

"С этой целью представители так называемых военных комиссариатов активизировали вручения повесток и постановки на воинский учет местных жителей оккупационных территорий в возрасте до 50 лет", - отметил Гуцуляк.