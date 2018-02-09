"Сердце в пятки ушло: бахнуло очень мощно", – жителей оккупированного Донецка испугал страшный взрыв. Первые подробности из соцсетей

09.02.2018 12:29

На данный момент причина мощного взрыва сегодня, 9 февраля, в Донецке не установлена. Данных о жертвах тоже нет. В соцсетях дончане сообщают и об одиночных перестрелках на городских окраинах, работе минометов.

Сообщение о взрыве, который четко услышали жители южной окраины временно оккупированного российскими боевиками Донецка, появились в Twitter hochu dodomu, передает "Диалог.UA".

Взрыв был достаточно сильный, очевидцы рассказывают, что на 9-м этаже донецких многоэтажек вибрировали окна. "Мирный подрыгнул от мощного одиночного бабаха. Сердце в пятках", "Широкий тоже услышал. На 9-м этаже вибрировали окна", - сказано в сообщении.

Напомним, что за последние дни боевые действия в оккупированном городе не утихают, жители в соцсетях периодически пишут о взрывах, перестрелках на окраинах "столицы" донецких боевиков.