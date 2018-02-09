Ситуация на КПВВ сегодня, 9 февраля

09.02.2018 09:20

Информация от погранслужбы Украины

Сегодня утром наиболее загруженными оказались КПВВ «Майорск» и «Марьинка». На въезд-выезд пограничники насчитали следующее количество автотранспорта:

«Майорск» – 70/80; «Марьинка» – 50/80; «Новотроицкое» – 10/20; «Гнутово» – 50/40

За прошлые сутки пересекли линию разграничения 36,7 тысяч человек, и 4,7 тысяч авто.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Нет информации.

КПВВ «Марьинка»

6.31 На Каргиле очередь до середины моста.

КПВВ «Новотроицкое»

6.25 На Еленове лично у меня очередь впереди 700 метров, по навигатору мерял. В сторону Мариуполя. 5 столбов освещения потом столбы заканчиваются, а очередь нет. До изгиба дороги. ну и «льготников» проехало куча.

8.38 Еленовка - очередь дальше церкви.. основная очередь стоит, пропускают только льготников (их тьма!!!)

КПВВ «Гнутово»

Нет информации.

Источник Знамя индустрии.