Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация на КПВВ сегодня, 9 февраля

09.02.2018 09:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация на КПВВ сегодня, 9 февраля

Информация от погранслужбы Украины
Сегодня утром наиболее загруженными оказались КПВВ «Майорск» и «Марьинка». На въезд-выезд пограничники насчитали следующее количество автотранспорта:
«Майорск» – 70/80; «Марьинка» – 50/80; «Новотроицкое» – 10/20; «Гнутово» – 50/40
За прошлые сутки пересекли линию разграничения 36,7 тысяч человек, и 4,7 тысяч авто.
Информация от очевидцев
КПВВ «Майорск»
Нет информации.
КПВВ «Марьинка»
6.31 На Каргиле очередь до середины моста.
КПВВ «Новотроицкое»
6.25 На Еленове лично у меня очередь впереди 700 метров, по навигатору мерял. В сторону Мариуполя. 5 столбов освещения потом столбы заканчиваются, а очередь нет. До изгиба дороги. ну и «льготников» проехало куча.
8.38 Еленовка - очередь дальше церкви.. основная очередь стоит, пропускают только льготников (их тьма!!!)
КПВВ «Гнутово»
Нет информации.

Источник Знамя индустрии.



Теги: Донбасс, машины, очередь, КПВВ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх