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Торговля на крови: общественность разбирается, как украинские товары попадают в ОРДЛО
Несмотря на запрет торговать с временно оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей, там ведется активная торговля украинскими товарами. Об этом в комментарии УНН сообщил председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация защиты прав потребителей "Потребительское доверие" Максим Гончар.
По его словам, ассортимент украинских товаров на территории ОРДЛО достаточно широк. Для исследования было закуплено товары трех украинских торговых марок.
"Представители нашей ассоциации приобрели в донецких супермаркетах, на временно оккупированной территории, продукцию ТМ "Перепел". Водка продавалась с акцизной маркой так называемой "ДНР". Эта водка имела также наклейку с импортером, то есть каким-то образом она туда была завезена. Еще мы взяли продукцию ТМ "Coca Cola" и ТМ "Оболонь". Вся эта продукция была произведена на территории Украины, то в Броварах, то в Хмельницкой области", - рассказал М.Гончар.
Активисты предполагают, что продукция из Украины в ОРДЛО поставляется контрабандой. "Цена, например, на водку "Перепел" составляла 171 российский рубль. В Украине, например, в торговой сети "Новус" она стоит 82 грн, то есть цена одинакова. Если, например, у них есть сопроводительная документация, эта продукция поставляется например в Беларусь, из Беларуси, наверное, в РФ и затем на временно оккупированную территорию, и если учесть расходы на логистику, даже на принимая во внимание налогообложения, то цена была бы намного выше. Поэтому мы делаем предположение, что это контрабанда", - пояснил М.Гончар.
Он добавил, что общественная организация обратилась к вышеупомянутым предприятиям за комментариями по ситуации и в настоящее время ожидает ответов.
Представителей государства также приглашали присоединиться, но те отказались, рассказал эксперт. Сейчас же общественность решает вопрос о создании собственной следственной группы, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, на территориях проведения АТО является большое количество фальсифицированного алкоголя, часть этой продукции попадает и на подконтрольные Украины территории. В частности, недавно СБУ перекрыла канал поставкифальсифицированного алкоголя из АТО и изъяла 20 тыс. бутылок алкоголя неизвестного происхождения.
Также напомним, по данным следствия СБУ, с ОРДЛО торгуют компании нардепа "радикала" Сергея Рыбалки. Схема их работы подробно изложена в одном из постановлений суда.
Добавим, что факты продажи снеков, производимых компаниями "радикала", на оккупированных территориях, журналисты впервые зафиксировали еще в конце 2016 года. Впоследствии СМИ даже назвали дистрибьюторов, через которых компании Рыбалки торгуют с ОРДЛО. Однако, несмотря на это, никакие санкции к бизнесу депутата со стороны СБУ или МЭРТа пока не применены.
Теги: Украина, Донбасс, торговля, контрабанда, СБУ, товар, ДНР, ЛНР, АТО
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