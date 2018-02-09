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В «ДНР» заявили о предложении по восстановлению связи Vodafone
Вопрос о восстановлении мобильной связи Vodafone на неподконтрольной Украине территории Донецкой области будет снова поднят на очередной встрече Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 9 февраля, местным интернет-ресурсам заявил представитель «ДНР» на переговорах в Минске Денис Пушилин, передает dnews.dn.ua.
«К сожалению, от Украины были только заявления, что они являются сторонниками восстановления связи Vodafone, но в какие-то конкретные шаги это не вылилось. Соответственно, у нас есть предложения, что нужно делать», – сказал он.
Пушилин также заявил, что свои предложения о восстановлении мобильной связи Vodafone представитель «ДНР» поднимет на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 14 февраля.
Напомним, что с 11 января в «ДНР» и «ЛНР» была недоступна связь «Vodafone Украина» из-за повреждения кабеля. В этой связи жители массово начали переходить на услуги «республиканских» мобильных операторов (в «ДНР» – «Феникс», в «ЛНР» – «Лугаком»).
С 13 января в «ДНР» абоненты «Феникса» начали дозваниваться на номера «Vodafone Украина», способами дозвона и стоимостью услуг жители активно делятся в соцсетях. После усиления станций Vodafone в подконтрольных Марьинке и Авдеевке сигнал начал поступать на окраины Донецка. 20 января в «ДНР» сообщили о возможности звонить в Украину со стационарных телефонов. Кроме того, найдены варианты звонить и с подконтрольной территории Украины в «ДНР».
19 января работа Vodafone полностью восстановили в «ЛНР». В «ДНР» по состоянию на 22 января канал связи Vodafone также восстановлен, но работа сети не возобновилась из-за проблем в Донецке. В этой связи «министр связи ДНР» Виктор Яценко обратился к компании Vodafone с просьбой прислать в «ДНР» персонал для запуска сети. Vodafone в свою очередь утверждает, что связь снова заработает, если в «ДНР» подключат их оборудование к электроснабжению. В «республике» сети украинского оператора нет до сих пор, также большие проблемы с работой местного оператора «Феникс».
Теги: Донбасс, связь, МТС, Vodafone, мобильная связь, ДНР, ЛНР, Пушилин, Минские договоренности
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