В Марьинке пропала связь Vodafonе

09.02.2018 17:19

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) начались проблемы с мобильной связью Vodafone. Об этом сообщают жители города в соцсетях, пишут Донецкие новости.

Также об отсутствии связи на своей странице в Facebook написала журналист Юлия Суркова: «Теперь мобильной связи нет и в Марьинке. Со вчерашнего дня в прифронтовом городе шумно и не работают ни Vodafone, ни Life».

По информации марьинцев, неполадки со связью действительно стали проявляться еще вчера.

«Ув. жители города! Вчера мы все столкнулись с те, что пропала мобильная связь МТС (Vodafone) в городе. Точнее она ловит, но не везде. Если вас не устраивает такой поворот событий, предлагаем вам обращаться с заявками с просьбой устранить неполадки. Админы нашей группы уже сделали это. Вы можете оставить свою заявку на сайте Vodafone через онлайн консультанта или позвонив на номер 111 и связавшись с оператором. Важно! Запишите номер заявки, если вы звонили, вам его назовет оператор, если заявка через интернет то номер придет в смс по окончанию чата!», – говорится в группе «Марьинка 24».