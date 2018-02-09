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Архив - Донецкая область

В Марьинке пропала связь Vodafonе

09.02.2018 17:19
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В Марьинке пропала связь Vodafonе

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) начались проблемы с мобильной связью Vodafone. Об этом сообщают жители города в соцсетях, пишут Донецкие новости.
Также об отсутствии связи на своей странице в Facebook написала журналист Юлия Суркова: «Теперь мобильной связи нет и в Марьинке. Со вчерашнего дня в прифронтовом городе шумно и не работают ни Vodafone, ни Life».
По информации марьинцев, неполадки со связью действительно стали проявляться еще вчера.
«Ув. жители города! Вчера мы все столкнулись с те, что пропала мобильная связь МТС (Vodafone) в городе. Точнее она ловит, но не везде. Если вас не устраивает такой поворот событий, предлагаем вам обращаться с заявками с просьбой устранить неполадки. Админы нашей группы уже сделали это. Вы можете оставить свою заявку на сайте Vodafone через онлайн консультанта или позвонив на номер 111 и связавшись с оператором. Важно! Запишите номер заявки, если вы звонили, вам его назовет оператор, если заявка через интернет то номер придет в смс по окончанию чата!», – говорится в группе «Марьинка 24».



Теги: Донбасс, Марьинка, Vodafone, мобильная связь
 
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