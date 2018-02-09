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Архив - Донецкая область

В ОРДО установили уголовную ответственность «за осквернение флага ДНР»

09.02.2018 15:21
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В ОРДО установили уголовную ответственность «за осквернение флага ДНР»

В «ДНР"сегодня приняли законопроект «О Государственном флаге ДНР», которым предусмотрена уголовная ответственность за осквернение «флага ДНР», сообщает ДонПресс.
В ОРДО отметили: «Сегодня был принят закон „О Государственном флаге ДНР“. В законопроекте прописываются основные положения о флаге Республики, устанавливается порядок его использования, в том числе правила вывешивания и поднятия. Также законом предусмотрена уголовная ответственность за надругательство над государственным флагом».



Теги: Донбасс, флаг, уголовная ответственность, ДНР
 
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