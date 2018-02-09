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Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в пособничестве террористам
Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский попросил Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям ПАО "Донецкоблгаз", которое отказывается запускать газопровод к Авдеевке. Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района Донецкой области не могут получить газ из-за бездействия ПАО "Донецкоблгаз". Об этом 7 февраля в Facebook написал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, передает gordonua.com.
По его словам, предприятие отказывается использовать уже построенный газопровод.
"Обратился к генеральному прокурору и руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и собственников облгаза", – отметил чиновник.
Жебривский считает, что "Донецкоблгаз" "содействует террористическим организациям в форме саботажа".
Газопровод, по которому подавался газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов. Ремонтные работы летом не проводились в связи с отсутствием гарантий безопасности для специалистов, сообщала пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Из-за отсутствия газоснабжения в городе была объявлена чрезвычайная ситуация. С наступлением холодов гуманитарная ситуация ухудшилась, поскольку большинство частных домов были подключены к системам газового отопления.
Строительство газопровода в Авдеевку началось в сентябре. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обещал, что работы завершат в декабре. Однако подача газа не возобновилась.
13 января 2018 года Жебривский заявил, что строительство газопровода в Авдеевку завершено и начались его испытания.
1 февраля вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что "Донецкоблгаз" не сдает в эксплуатацию часть газопровода, которую сам же и строил. Он выразил надежду, что в течение одной-двух недель вопрос будет решен.
2 февраля пресс-служба "Донецкоблгаза" пояснила, что предприятие не получило оплату за выполненные работы и документацию от госслужб о соответствии газопровода нормам безопасности.
Теги: Донбасс, Донецкая область, газ, Генеральная прокуратура, газопровод, террористы, Жебривский
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