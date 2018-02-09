Жебривский обвинил "Донецкоблгаз" в пособничестве террористам

09.02.2018 10:11

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский попросил Генеральную прокуратуру дать правовую оценку действиям ПАО "Донецкоблгаз", которое отказывается запускать газопровод к Авдеевке. Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района Донецкой области не могут получить газ из-за бездействия ПАО "Донецкоблгаз". Об этом 7 февраля в Facebook написал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский, передает gordonua.com.

По его словам, предприятие отказывается использовать уже построенный газопровод.

"Обратился к генеральному прокурору и руководителю СБУ с просьбой дать правовую оценку действиям руководства и собственников облгаза", – отметил чиновник.

Жебривский считает, что "Донецкоблгаз" "содействует террористическим организациям в форме саботажа".

Газопровод, по которому подавался газ в Авдеевку и еще семь близлежащих населенных пунктов, был поврежден 7 июня 2017 года в результате обстрелов. Ремонтные работы летом не проводились в связи с отсутствием гарантий безопасности для специалистов, сообщала пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Из-за отсутствия газоснабжения в городе была объявлена чрезвычайная ситуация. С наступлением холодов гуманитарная ситуация ухудшилась, поскольку большинство частных домов были подключены к системам газового отопления.

Строительство газопровода в Авдеевку началось в сентябре. Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука обещал, что работы завершат в декабре. Однако подача газа не возобновилась.

13 января 2018 года Жебривский заявил, что строительство газопровода в Авдеевку завершено и начались его испытания.

1 февраля вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко сообщил, что "Донецкоблгаз" не сдает в эксплуатацию часть газопровода, которую сам же и строил. Он выразил надежду, что в течение одной-двух недель вопрос будет решен.

2 февраля пресс-служба "Донецкоблгаза" пояснила, что предприятие не получило оплату за выполненные работы и документацию от госслужб о соответствии газопровода нормам безопасности.