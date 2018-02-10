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10 марта Краматорск окунется в Лигу Смеха
10.02.2018 21:30
Фестиваль первого сезона Донбасской Лиги Смеха пройдет в Краматорске - 10 марта. 6 звездных тренеров (пока их не называю) выберут 12 лучших команд для участия в сезоне.
Регистрация команд для участия в фестивале – продолжается по ссылке.
Юмористическое шоу "Лига Смеха" ("Чемпионат Украины по Юмору") создано в 2015 году украинской студией "Квартал 95". Старт данному шоу был дан в 2014 году, когда был открыт прием заявлений от команд, желающих принять участие на официальном сайте телеканала 1+1.
Теги: Донбасс, юмор, Краматорск, культура, Лига смеха
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