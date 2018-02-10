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Битва за мобильную связь: в "ДНР" строят вышки и ведут переговоры с РФ
Оккупанты Донетчины продолжаются ударными темпами наращивать армию абонентов мобильного оператора "Феникс", который работает на "отжатых" мощностях "Киевстара". Вопрос восстановления мобильной связи Vodafone (МТС) в ОРДО (отдельные районы Донецкой области – временно неподконтрольна территория), похоже, уже даже не стоит…
Вот, что пишет по этому поводу ddk.dn.ua:
"Связь последнего на оккупированной части Донбасса украинского оператора Vodafone исчезла 11 января. Якобы из-за повреждения магистрального оптоволоконного кабеля. В контролируемую пророссийской группировкой "ЛНР" часть Луганщины связь вернули через неделю. А вот в т.н. "ДНР" ее нет уже месяц. Украинская сторона и представители "властей" ОРДО обвиняют в отсутствии связи и опускании "железного занавеса" друг друга. Дело же не движется с мертвой точки, причиняя огромное количество проблем мирным гражданам и обогащая "Феникс" (мобильный оператор оккупантов, который действует на захваченных мощностях изгнанного с территории ОРДО "Киевстара", сообщил, что с 11 января количество разговор в сети "Феникса" увеличилось более чем в 12 раз).
Периодически главари "ДНР" делают дежурные заявления касательно необходимости вернуть Vodafone. Но делают это больше на публику и скорее уже по инерции, чем для того, чтобы действительно разрешить проблему. Которая решается очень просто – оккупантам всего-то и нужно дать возможность специалистам Vodafone осмотреть поврежденное оборудование, либо самостоятельно подключить к нему питание (что, по мнению экспертов, является причиной отсутствия связи).
Вчера, к примеру, т.н. "председатель народного совета" псевдореспублики, представитель "ДНР" на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил: "К сожалению, от Украины были только заявления, что они являются сторонниками восстановления связи Vodafone, но в какие-то конкретные шаги это не вылилось. Соответственно, у нас есть предложения, что нужно делать". Озвучить эти предложения Пушилин обещает очередной на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске (намечена на 14 феврал).
"Где взять специалистов и оборудование? Любая мобильная связь имеет свою специфику. Если возьмем под контроль вышки, то приемники мы не сможем перестроить", - жалуется главарь "ДНР" Александр Захарченко. Он поручил "минсвязи" в кратчайшие сроки наладить связь оператора "Феникс" (та из-за непомерных нагрузок безбожно сбоит, уже неоднократно отмечены случаи, когда один абоненты вклиниваются в разговор других; сами дозвоны происходят далеко не с первого раза). По словам Захарченко, "каждый день ставится по две вышки", и проблему, якобы, решат в течение полутора месяцев.
А еще Захарченко сообщил, что "ведутся переговоры с Российской Федерацией для предоставления нам роуминга". Правда признал, что не знает, чем они закончатся".
Тем временем проблемы с мобильной связью всё чаще начали ощущать жители подконтрольных территорий. На этой неделе на это жаловались в прифронтовой Марьинке и в Покровске (бывший Красноармейск). Правда, потом связь всё же наладилась.
Теги: Донбасс, Vodafone, мобильная связь, ДНР, оккупанты, ОРДО
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