Боевики "ДНР" получили новое оружие из РФ

10.02.2018 16:40

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", боевики НВФ "ДНР" в Новоазовском районе Донетчины доукомплектованы новыми минометами и зенитками.



"На доукомплектование миномётной батареи одного из батальонов "9-го омсп мп" (Новоазовский р-н) поступила партия 82-мм миномётов в количестве 8-ми штук, - сообщает ИС. - Также 3 единицы ЗУ-23-2 прибыло в другой батальон данного полка в качестве "качественного усиления огневых возможностей подразделения". Все вооружение переброшено специально для данных подразделений с территории РФ".