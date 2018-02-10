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Боевики "ДНР" получили новое оружие из РФ
10.02.2018 16:40
Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", боевики НВФ "ДНР" в Новоазовском районе Донетчины доукомплектованы новыми минометами и зенитками.
"На доукомплектование миномётной батареи одного из батальонов "9-го омсп мп" (Новоазовский р-н) поступила партия 82-мм миномётов в количестве 8-ми штук, - сообщает ИС. - Также 3 единицы ЗУ-23-2 прибыло в другой батальон данного полка в качестве "качественного усиления огневых возможностей подразделения". Все вооружение переброшено специально для данных подразделений с территории РФ".
Теги: Россия, Донбасс, вооружение, ДНР, минометы
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