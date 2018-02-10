Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену

10.02.2018 18:42

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин сообщил, что некоторых из участников незаконных вооруженных формирований, задержанных правоохранителями региона, были отданы в конце декабря в результате т.н. "большого обмена пленными".



"Во время обмена, который произошел 27 декабря 2017 года, на "ту сторону" отправились участники НВФ, которые ранее были задержаны полицией Донетчины. На момент обмена часть преступников уже была осуждена и находилась в местах лишения свободы. В отношении других проводилось досудебное расследование, и была применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил генерал в интервью comments.ua



Напомним, что полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков.

Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.



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