Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену

10.02.2018 18:42
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Часть задержанных полицией Донетчины боевиков отдали по обмену

Начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Николай Семенишин сообщил, что некоторых из участников незаконных вооруженных формирований, задержанных правоохранителями региона, были отданы в конце декабря в результате т.н. "большого обмена пленными".

"Во время обмена, который произошел 27 декабря 2017 года, на "ту сторону" отправились участники НВФ, которые ранее были задержаны полицией Донетчины. На момент обмена часть преступников уже была осуждена и находилась в местах лишения свободы. В отношении других проводилось досудебное расследование, и была применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщил генерал в интервью comments.ua

Напомним, что полицейские Донетчины изъяли оружия на мини-армию и задержали сотни боевиков.

Напомним, что 27 декабря на Донбассе состоялся большой обмен: украинской стороне передали 73 заложника, находившихся в плену на неподконтрольных территориях Донбасса, а украинская сторона передала в ОРДЛО 233 человека.


Читайте также:
После плена: в застенках ОРДЛО всех били и унижали в разной степени

Новый обмен пленными на Донбассе: появились обнадеживающие данные

Экс-пленник, вернувшийся на Луганщину: Меня осудили за измену Родине и дали 13 лет тюрьмы строгого режима



Теги: Донбасс, полиция, пленные, обмен пленными
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх