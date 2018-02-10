Донбасс: полицейский застрелил гражданское лицо

10.02.2018 10:53

Сегодня, 10 февраля, около часа ночи, представителем Нацполиции Украины было применено табельное оружие против гражданского лица. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.



Отмечается, что, вероятно во время бытовой ссоры, гражданское лицо получило ранения несовместимо с жизнью. Обстоятельства и причины происшествия выясняются. Национальной полицией начаты следственные действия.