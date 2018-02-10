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Донецкую область хотят сделать самой чистой в Украине

10.02.2018 22:15
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Донецкую область хотят сделать самой чистой в Украине

Губернатор Донецкой области Павел Жебривский проинспектировал работы по строительству второй очереди полигона твердых бытовых отходов в Курахово.

Оно было начато 30 октября 2017-го. Окончание строительства по проекту, - декабрь 2018-го. "Но, как сказал мне представитель подрядчика, справятся быстрее, - уверяет Жебривский. - Полигон ТБО строим по новейшим технологиям - с укладкой днища котлована противофильтрационным экраном из геомембраны (геосинтетического полимерного материала); обустройством дренажной системы для защиты от подтопления, а также для сбора и отвода фильтрата. Кроме того, создаем технические условия для сбора в будущем биогаза".

Рядом с котлованом будет мусоросортировочная станция, которая позволит перерабатывать до 30 процентов мусора.

Предположительно, полигон будет работать не менее 22 лет.

"Сюда будут свозить мусор из Курахово, Угледара, Марьинского, Великоновоселковского и Волновахского районов. Это позволит общинам навести порядок и убрать стихийные свалки, - отмечает губернатор. - Полигон ТБО в Курахово - один из четырех региональных полигонов, которые планируется открыть в Донецкой области в рамках программы обращения с отходами до 2020 года. Подобные уже строятся в Краматорске и Волновахе, еще один будет в Мариуполе. Донетчина должна стать самой чистой областью Украины".

Учитывая, что Донецкая область находится на грани экологической катастрофы (подтопленные шахты, разбитые водопроводы, масса других экологических угроз, а также усеянные минами поля), планы губернатора выглядят далекими от реальности.



Теги: Донбасс, отходы, экология, полигон, Жебривский
 
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