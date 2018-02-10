Донетчина под тотальными обстрелами: СММ ОБСЕ озвучила шокирующие данные

10.02.2018 07:45

Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 9 февраля), в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, около 740 взрывов (по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано приблизительно 420 взрывов).



Так, вечером 7 и ночью 8 февраля камера СММ на Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка) зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 взрыва неопределенного происхождения, 2 снаряда с запада на восток, 6 взрывов неопределенного происхождения и 9 снарядов с востока на запад, а затем в общей сложности 16 взрывов неопределенного происхождения и 89 снарядов (54 с запада на восток, 33 с востока на запад и 2 с севера на юг) — все на расстоянии 0,5–1,5 км к югу. Во второй половине дня 8 февраля эта же камера зафиксировала (в хронологической последовательности) 1 взрыв неопределенного происхождения, 1 осветительную ракету (траекторию полета установить не удалось) и 6 снарядов с востока на запад — все в 0,5–1,5 км к югу.



Вечером 7 февраля камера СММ в 1 км к юго‑западу от н. п. Широкино (20 км к востоку от Мариуполя) зафиксировала взрыв неопределенного происхождения в 5–8 км к северу.



Тем же вечером камера СММ, установленная на шахте "Октябрьская" (неподконтрольная правительству, 9 км к северо‑западу от центра Донецка), зафиксировала 3 взрыва неопределенного происхождения на неустановленном расстоянии к северу.



Вечером 7 февраля в н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка) наблюдатели слышали и видели 60 взрывов, которые они оценили как выстрелы из реактивных систем залпового огня (РСЗО, БМ-21 "Град", 122 мм) в 5–7 км к северо‑востоку, 180 взрывов, оцененных как разрывы ракет РСЗО (БМ-21) в 5–7 км к юго‑востоку, около 180 взрывов (по оценке, 150 разрывов артиллерийских снарядов, 5 выстрелов из артиллерии, 17 минометных выстрелов и 8 выстрела из 73‑мм пушки боевой машины пехоты (БМП-1)) — все в 4–8 км в секторе от востока до юга, а также около 200 выстрелов и очередей из зенитной установки (ЗУ-23, 23 мм), крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 2–5 км в секторе от юго‑востока до юго‑запада.



Днем 8 февраля, находясь в Светлодарске, команда СММ слышала 1 взрыв неопределенного происхождения в 3–4 км к югу, 6 взрывов, оцененных как выстрелы из пушки БМП-1 в 2–3 км к югу и юго‑востоку, 20 взрывов, оцененных как разрывы артиллерийских снарядов в 6–7 км к востоку, 1 взрыв (разрыв снаряда) в 2–3 км к юго‑востоку и по крайней мере 55 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все в 3–7 км к югу.



В н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо‑востоку от Донецка) наблюдатели слышали 42 взрыва неопределенного происхождения в 5–7 км к юго‑западу, 24 взрыва, оцененных как разрывы артиллерийских снарядов в 5–6 км к юго‑западу, 9 взрывов — как артиллерийские выстрелы в 8–10 км к юго‑западу, а также как минимум 100 очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в 5–6 км к юго‑западу.



Ведя наблюдение на железнодорожной станции в н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) в течение более 5 часов, члены патруля Миссии слышали 18 взрывов неопределенного происхождения и по крайней мере 360 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия — все на расстоянии 2–5 км в секторе от юго‑запада до запада.



Наблюдатели, находившиеся в н. п. Александрополь (подконтрольный правительству, 43 км к северу от Донецка), слышали по меньшей мере 160 взрывов, оцененных как огонь из танков и пушки БМП-1, а также как минимум 80 выстрелов из 30‑мм пушки БМП-2 — все это было, по оценке СММ, частью учений с боевой стрельбой в 5 км к югу.