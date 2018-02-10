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Геращенко хочет узнать, сколько россиян погибло на Донбассе
Член постоянной делегации Украины в ПАСЕ, представитель Украины в гуманитарной подгруппе на минских переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе, первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко с коллегами подала запросы "во все компетентные структуры" по информации о количестве идентифицированных погибших на Донбассе россиян.
"Только на этой неделе украинские военные передали останки двух тел погибших россиян. Конечно, за годы российской агрессии против Украины случаев, когда после экспертизы ДНК, россияне забирали останки своих родных из моргов или захоронений на Востоке Украины, было гораздо больше, - отмечает Геращенко. - Тем не менее, РФ и ее представители в минской группе и в нормандском формате категорически отказываются делегировать своих экспертов к механизму с участием Международного Комитета Красного Креста для поиска пропавших без вести".
По словам Геращенко, координаторы ОБСЕ занимают в этом вопросе недостаточно активную позицию.
"Я собираюсь и дальше бить эту стену, - обещает она. - И чем больше мы будем иметь информации об истинных масштабах погибших на Донбассе россиян, тем больше шансов разблокировать процесс поиска пропавших на оккупированном Донбассе с привлечением МККК. Я мечтаю, что рано или поздно мы установим истину о каждом пропавшем, найдем информацию обо всех погибших. А Россия будет отвечать за все свои преступления периода "настамнет".
Теги: Россия, Донбасс, агрессия, погибли, Геращенко
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